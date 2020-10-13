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В Златоусте будут судить мужчину, который вырубил деревья

Происшествия
Сегодня, 16:02
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Следователями линейного отдела полиции на станции Златоуст (Челябинская область) окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Миасса, обвиняемого в незаконной вырубке деревьев в полосе отвода железнодорожного перегона «Уржумка – Хребет». Материальный ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 194 тысячи рублей.

Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции седьмого июля этого года. В тот день полицейские проводили рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Лес». Документы, разрешающие вырубку деревьев, растущих в лесном массиве вблизи железнодорожного полотна, у него отсутствовали. С места происшествия оперативники изъяли две бензопилы, а также стволы спиленных деревьев.

«Задержанный должен был спилить сосны, растущие в полосе отвода, по договору, заключенному с железнодорожным предприятием. Но, не став дожидаться подготовки и получения разрешительных документов на вырубку, мужчина приехал на перегон и спилил семь сосен, а также четыре березы, вырубка которых не была заявлена в договоре. Со слов задержанного, березы он спилил для того, чтобы топить баню», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Материальный ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 194 тысячи рублей.

Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. Оно передано в суд.

 

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