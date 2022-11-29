В Златоусте иномарка столкнулась с поездом

В Златоусте (Челябинская область) выясняются обстоятельства столкновения поезда и автомобиля.

Вечером 28 ноября на железнодорожном переезде перегона Учалы-Шартымка ЮУЖД произошло столкновение тепловоза ЧМЭ-3 с легковым автомобилем «Suzuki».

«Водитель легкового автомобиля, игнорируя запрещающие показания исправно действующей автоматической сигнализации, выехал на пути перед приближающимся одиночным тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На движение поездов происшествие не повлияло.