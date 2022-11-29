В Златоусте иномарка столкнулась с поездом

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Фото: Пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России

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Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП

В Златоусте (Челябинская область) выясняются обстоятельства столкновения поезда и автомобиля.

Вечером 28 ноября на железнодорожном переезде перегона Учалы-Шартымка ЮУЖД произошло столкновение тепловоза ЧМЭ-3 с легковым автомобилем «Suzuki».

«Водитель легкового автомобиля, игнорируя запрещающие показания исправно действующей автоматической сигнализации, выехал на пути перед приближающимся одиночным тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили  в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На движение поездов происшествие не повлияло.

Автор:  Инна Шемаева
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