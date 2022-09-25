В Златоусте мужчину переехал трамвай

В Златоусте (Челябинская область) мужчина попал под трамвай. Даже применив экстренное торможение остановить трамвай, водитель его остановить не смогла.

24 сентября, в девятом часу вечера пожилой златоустовец, возвращаясь домой, решил перейти трамвайные пути в удобном для себя, но не разрешённом для перехода месте.



«Мужчина вышел на рельсы в районе остановки №Братьев Кадомцевых», на неосвещённом участке дороги не посмотрев по сторонам и не убедившись в безопасности маневра.

Даже применив экстренное торможение остановить трамвай мгновенно, перед вышедшим из темноты пешеходом, водитель не могла», - сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.



В результате ДТП мужчина оказался заблокирован за первой колёсной парой, он потерял четыре пальца левой руки, а для оказания экстренной помощи врачам пришлось по земле подползать к пострадавшему под вагон.



Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС произвели деблокировку раненого, при помощи спинального щита эвакуировали его из под трамвая, донесли до кареты и передали бригаде СМП.