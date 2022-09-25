25.09.2022
В Златоусте мужчину переехал трамвай
25.09.2022
В Кыштыме травмировался гонщик из Екатеринбурга
25.09.2022
Идет третий день референдумов
25.09.2022
Явка на референдуме в ЛНР превысила 45%
24.09.2022
В Челябинске члены участковых комиссий ездят на выездные голосования в сопровождении полицейских
24.09.2022
В Златоусте полицейский спас собаку, запертую пьющей хозяйкой на балконе
В Златоусте мужчину переехал трамвай
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022