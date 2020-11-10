В Златоусте ограбили епархию
Полицейские Златоуста (Челябинская область) задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, который через открытое окно проник в здание златоустовской Епархии и похитил строительный инструмент.
Как сообщила официальный представитель ОМВД по Златоусту Ольга Аристова, мужчина работал на территории церкви, а вечером совершил кражу. Обнаружив пропажу, представители храма обратились с заявлением в полицию.
Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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