В Златоусте осуждены машинисты тепловозов, похищавшие дизельное топливо

Златоустовский городской суд Челябинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя и 32 участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей кража.

Судом установлено, что в период с февраля по сентябрь 2018 года организованная группа под руководством жителя поселка Хребет Миасского городского округа, в состав которой также входили 29 машинистов тепловозов и их помощников, похищали дизельное топливо из тепловозов на железнодорожных участках Южно-Уральской железной дороги. Размер причиненного ущерба превысил семи миллионов рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от девяти месяцев до трех с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.