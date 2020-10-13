В Златоусте пенсионерка, освоив на телефоне мобильное приложение банка, перевела все деньги аферистам

В Златоусте (Челябинская область) 60-летняя женщина, которой родственники помогли установить на телефон мобильное приложение банка, лишилась всех денег. Она перевела мошеннику почти 200 тысяч рублей.

На телефон местной жительницы позвонил неизвестный и спросил - теряла ли она свой паспорт и банковскую карту. Он обратился к ней по имени и отчеству. Так же неизвестный сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит неизвестные лица. После чего мужчина через мобильное приложение банка с помощью самой потерпевшей, которая продиктовала ему все данные, списал денежные средства в сумме 174 379 рублей.

«Пенсионерке помогли установить мобильное приложение банка родственники, но пользоваться им она не умеет. В результате слабых знаний женщина доверилась незнакомцу. Несмотря на то, что потерпевшая сказала мошеннику, что это ее карта, на которую приходит пенсия, злоумышленника это не остановило от дальнейших преступных действий», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Участковые уполномоченные Челябинской области продолжают предупреждать южноуральцев о том, как не стать жертвами мошенников.

В рамках акции «Ваш участковый» они проводят среди населения мероприятия по профилактике мошенничества.

«Участковые уполномоченные полиции посещают торговые точки района, беседуют с гражданами на улицах, вручают населению памятки, содержащие полезную информацию. Также осуществляют подворовой и поквартирный обход. Полицейские, общаясь с жителями, рассказывают о наиболее распространенных схемах мошенничества. Особое внимание стражи правопорядка уделяют пожилым гражданам, которые чаще других проявляют доверие и поддаются на уловки злоумышленников», - сообщили в региональном полицейском главке.

Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно - по телефону, указанному на оборотной стороне карты.