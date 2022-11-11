В Златоусте расследуют смертельное падение грузовика на рабочих в траншее

В Златоусте (Челябинская область) ведется расследование обстоятельств трагедии, когда при падении грузовика «МАН» в технический ров участка теплотрассы погибли двое рабочих – молодых людей 22-х и 24-ти лет.

ЧП произошло днем десятого ноября на улице Металлистов. Грузовик упал в траншею в результате съезда с дороги. В тот момент несколько человек из бригады ремонтников находились наверху и успели спастись, отбежав в сторону от летящего вниз большегруза.

А вот двоим парням, которые работали внизу, не повезло – шанса выжить у них не было, отмечают в поисково-спасательная службе Челябинской области, ведь ров длиной около ста метров, шириной и глубиной четыре метра в месте проведения работ наполнен трубами и металлоконструкциями: укрыться негде, отбежать некуда.

Спасатели дежурной смены, оперативно прибывшие к месту происшествия, произвели разведку, в ходе которой выяснилось, что рабочие, оказавшиеся под грузовиком, получили травмы, не совместимые с жизнью, а работы по их деблокировке возможны только после подъема грузовика.

Около восьми часов вечера десятого ноября к месту ДТП прибыла спецтехника, двумя кранами грузовик удалось приподнять и сдвинуть в сторону. Погибших ребят подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

«Для полного поднятия загруженного «МАНа» суммарным весом около десяти тонн потребуется значительно больше времени», - сообщили сегодня утром, 11 ноября, в ПСС региона.

По информации УГИБДД по Челябинской области, за рулем грузовика находился водитель 1989 года рождения. По предварительным данным, при движении на спуске, он не справился с управлением (со слов водителя, произошел отказ тормозной системы) и совершил съезд в котлован, где производились работы по ремонту трубопровода.