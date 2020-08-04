ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Златоусте стартует судебный процесс над медиками, которые пожаловались на невыплату им «ковидных» денег

Происшествия
Сегодня, 15:59
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) будут судить сотрудников скорой медицинской помощи, которые пожаловались на невыплату им доплат за работу с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами. Общественники требуют главу минздрава региона уволить из-за обвинений в адрес врачей.

Представители общественной организации «Гражданский патруль» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой уволить главу минздрава Челябинской области после административного преследования врачей, не получивших ковидные выплаты.

Напомним, в середине июня сотрудники скорой медицинской помощи Златоуста (Челябинская область) пожаловались на невыплату им доплат за работу с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами. Видеообращение медработники направили в адрес движения «Гражданский патруль».

В обращении говорится, что врачи и водители линейных бригад не получают президентских доплат за опасную работу, потому что их, по решению минздрава, не включили с состав специализированных бригад.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Златоуста Руслан Хазиев отметил тогда, что к нему конкретных жалоб от работников не поступало.

Всем сотрудникам, кто работает на станции скорой медицинской помощи Златоуста, доплаты произведены в полном объеме по федеральным и региональной программам, заверил главврач.

Руслан Хазиев также подчеркивал, что Ольга Харитонова, позиционирующая себя в соцсетях, как врач и читающая в видеообращении текст от лица сотрудников скорой, никогда на станции СПМ Златоуста не работала.  

После видеообращения в СМИ поднялся настоящий скандал. На медиков были заведены административные дела о фейковых новостях за видеообращение об отсутствии выплат.

При этом, как сообщает прокуратура области, после проведенной проверки, было выявлено нарушение требований постановления правительства России и постановления правительства Челябинской области водителю ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» не произведены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ лицам, участвующим непосредственно в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция.

Прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части шестой статьи 5.27 КоАП РФ – «Невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

«Гражданский патруль» обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также в администрацию президента Владимира Путина с требованием уволить с должности главу минздрава Челябинской области Юрия Семенова за несоответствие занимаемой должности, а также уволить Руслана Хазиева с должности главного врача ГБУЗ «Станция скорой помощи».

Судебный процесс над медиками назначен на 14 августа.

Напомним, по поручению прокурора Челябинской области в связи с участившимися случаями публикаций в сети Интернет о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников, органами прокуратуры организованы проверки соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:46
В Челябинской области фиксируется все меньше новых случаев заболевания коронавирусом
Общество
Сегодня, 11:29
В Челябинской области скончались еще три человека с коронавирусом
Общество
Вчера, 14:07
В Челябинске роддом закрыли из-за коронавируса
Общество
Вчера, 12:24
В Челябинской области коронавирус отступает
Вчера, 15:02
В СИЗО Кыштыма обвиняемый съел протокол допроса
Вчера, 13:55
Полицейские Челябинска наказали продавцов, спаивающих детей
Вчера, 13:06
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали водителя, который разбил пять автомобилей
Вчера, 11:56
Наркоман из Златоуста пытался спрятать от полицейских марихуану в своем носке
Вчера, 11:44
В Челябинске на Смолино утонул 34-летний мужчина
Вчера, 10:41
В Миассе скончалась четвертая жертва ДТП с участием полицейского
Вчера, 10:16
Пьяная жительница Магнитогорска не заметила, что угнала машину со спящим хозяином
02.08.20 12:22
Полицейские Челябинска задержали южноуральца, который «заминировал» завод
01.08.20 11:59
Двое челябинцев пострадали от разгула стихии на ЧМЗ
01.08.20 11:21
В Миассе в аварии с участием полицейского погибли три человека
Общество
Сегодня, 15:04
Багаж полученных в Сколково знаний поможет Наталье Котовой успешно развивать Челябинск
Общество
Сегодня, 11:46
В Челябинской области фиксируется все меньше новых случаев заболевания коронавирусом
Новости
Сегодня, 15:26
Экономика
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
Сегодня, 13:35
Общество
Чеченец, отбывающий наказание в колонии Челябинска, рассказал о том, как вербуют в террористы
Сегодня, 11:50
Федерация
Росстат: каждый пятый российский ребенок живет в бедности
Сегодня, 11:31
Федерация
В России предложили давать скидку студентам-отличникам на оплату обучения
Сегодня, 11:28
Общество
Кадет из Челябинска через десантников передал малышам в колонию самую дорогую свою вещь
Материалы рубрики
Сегодня, 10:39
Происшествия
В Челябинске водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии
Сегодня, 10:38
Происшествия
Житель Миасса, убивший четырех бомжей, заключен под стражу
Вчера, 16:00
Происшествия
Жительница Златоуста лишилась денег, решив вылечить зубы внуку
Вчера, 15:02
Происшествия
В СИЗО Кыштыма обвиняемый съел протокол допроса
Вчера, 13:55
Происшествия
Полицейские Челябинска наказали продавцов, спаивающих детей
Теги
коронавирус
Златоуст
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика