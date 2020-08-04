В Златоусте стартует судебный процесс над медиками, которые пожаловались на невыплату им «ковидных» денег

В Златоусте (Челябинская область) будут судить сотрудников скорой медицинской помощи, которые пожаловались на невыплату им доплат за работу с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами. Общественники требуют главу минздрава региона уволить из-за обвинений в адрес врачей.

Представители общественной организации «Гражданский патруль» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой уволить главу минздрава Челябинской области после административного преследования врачей, не получивших ковидные выплаты.

Напомним, в середине июня сотрудники скорой медицинской помощи Златоуста (Челябинская область) пожаловались на невыплату им доплат за работу с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами. Видеообращение медработники направили в адрес движения «Гражданский патруль».

В обращении говорится, что врачи и водители линейных бригад не получают президентских доплат за опасную работу, потому что их, по решению минздрава, не включили с состав специализированных бригад.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Златоуста Руслан Хазиев отметил тогда, что к нему конкретных жалоб от работников не поступало.

Всем сотрудникам, кто работает на станции скорой медицинской помощи Златоуста, доплаты произведены в полном объеме по федеральным и региональной программам, заверил главврач.

Руслан Хазиев также подчеркивал, что Ольга Харитонова, позиционирующая себя в соцсетях, как врач и читающая в видеообращении текст от лица сотрудников скорой, никогда на станции СПМ Златоуста не работала.

После видеообращения в СМИ поднялся настоящий скандал. На медиков были заведены административные дела о фейковых новостях за видеообращение об отсутствии выплат.

При этом, как сообщает прокуратура области, после проведенной проверки, было выявлено нарушение требований постановления правительства России и постановления правительства Челябинской области водителю ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» не произведены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ лицам, участвующим непосредственно в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция.

Прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части шестой статьи 5.27 КоАП РФ – «Невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

«Гражданский патруль» обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также в администрацию президента Владимира Путина с требованием уволить с должности главу минздрава Челябинской области Юрия Семенова за несоответствие занимаемой должности, а также уволить Руслана Хазиева с должности главного врача ГБУЗ «Станция скорой помощи».

Судебный процесс над медиками назначен на 14 августа.

Напомним, по поручению прокурора Челябинской области в связи с участившимися случаями публикаций в сети Интернет о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников, органами прокуратуры организованы проверки соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.