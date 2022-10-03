В Златоусте водитель влетел в грузовик, груженый бревнами

В Челябинской области на выезде из Златоуста по улице Мельнова водитель автомобиля ВАЗ-2112 допустил столкновение с припаркованным на обочине манипулятором, в результате которого передняя часть легковушки частично оказалась под кузовом грузовика.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, водитель серьезных травм не получил, а пассажир переднего сиденья оказался заблокированным. Как отметили спасатели, пострадавший «родился в рубашке» всего в нескольких сантиметрах от его головы через лобовое стекло в салон ВАЗа влетело бревно из манипулятора.

Во время работы спасателей, сотрудники СМП контролировали состояние пострадавшего, находившегося в сознании. Для его эвакуации из салона спасателям пришлось срезать кресло, затем через заднюю пассажирскую дверь при помощи спинального щита достать раненного и транспортировать до автомобиля СМП.

Фото: Поисково-спасательной службы Челябинской области