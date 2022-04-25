В Златоусте вынесен приговор дорожному рабочему, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими

Златоустовский городской суд (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя села Фершампенуаз. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В суде установлено, что дорожный рабочий организации- подрядчика по ремонту дорожного покрытия, при помощи специального жезла осуществлял дорожное регулирование у стелы на въезде в Златоуст с автодороги М-5 «Урал».

«Увидев два движущихся со стороны Златоуста пассажирских автобуса запретил им дальнейшее движение. После чего, не заметив, что к участку автодороги, на котором он обеспечивал безопасность дорожного движения, движется грузовой тягач «SCANIA», не убедившись в безопасности своих действий, разрешил водителям автобусов выезд на проезжую часть автодороги. После того, как водитель второго автобуса КАВЗ выехал на главную дорогу, произошло столкновение с грузовым тягачом «SCANIA», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В результате столкновения транспортных средств погибли два пассажира, еще двум пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину не признал, указывая на водителей автобуса и седельного тягача как на виновников ДТП.

Решением суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.