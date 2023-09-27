Велосипед и телефон за один день - челябинские оперативники задержали злоумышленницу

В Тракторозаводском районе Челябинска за кражу велосипеда задержали женщину, которая оказалась причастна к другому преступлению.

Сотрудники Отдела полиции «Тракторозаводский» Управления МВД России по Челябинску задержали подозреваемую в краже велосипеда, припаркованного у магазина по улице Горького. О его пропаже сообщила 49-летняя жительница города.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска в короткие сроки установили личность возможной похитительницы и ее местонахождение. Вскоре подозреваемая была задержана. Ею оказалась 29-летняя челябинска, ранее неоднократно судимая за совершение аналогичных преступлений.

При отработке подозреваемой на причастность к совершению других преступлений оперативники установили, что в день кражи велосипеда она похитила мобильный телефон у своего соседа по коммунальной квартире на улице Артиллерийской.

В обоих случаях злоумышленница улучила удобный момент для кражи: проходя мимо магазина, увидела припаркованный велосипед и уехала на нем, а телефон похитила, когда сосед оставил его на общей кухне.

Похищенное имущество подозреваемая сбыла на улице случайным прохожим, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 20 000 рублей.

В отношении задержанной в Отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.