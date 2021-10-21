Ветеринар из Челябинска сел в колонию за взятки от мясных бизнесменов

Советским районным судом Челябинска вынесен приговор по уголовному делу в отношении ветеринарного врача ОГБУ «Челябинская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». Он признан виновным в получении взятки и служебном подлоге.

В суде установлено, что подсудимый за денежное вознаграждение оформлял ветеринарные сопроводительные документы на реализуемую предпринимателями мясную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной оценки каждой партии подконтрольного товара.

«Подсудимый получил от представителей организаций взятки на общую сумму более 600 тысяч рублей. В ходе расследования прокурором с подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вину в предъявленном обвинении он признал в полном объеме, изобличив взяткодателей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда.