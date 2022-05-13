Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час

Уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Челябинске, в результате которого была ранена стоявшая на остановке женщина, передано в суд.

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении двух водителей, совершивших ДТП. Один нарушил правила при развороте, а второй находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате одна женщина погибла, а еще одна была доставлена с травмами в больницу.

Напомним, 11-го ноября 2021 года 26-летний водитель, управляя автомобилем «Рено», при запрещающем сигнале светофора выехал на перекресток улиц Хохрякова и Чопа, где при развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо «Мерседесом», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью не менее 123 километров в час

После столкновения от «Рено» отлетели детали кузова и колесо, которые травмировали женщину, находившуюся на остановочном комплексе.

Пассажирка данной иномарки от полученных в ДТП травм скончалась в больнице.

«Сыном погибшей заявлен гражданский иск к водителю «Мерседеса» на один миллион рублей, к водителю «Рено» - на 500 тысяч рублей. В ходе следствия наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах обвиняемых и их транспортные средства», - сообщили старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Оба обвиняемых содержатся в СИЗО.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд.

Уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено в следственном отделе по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Добавим, что судебные приставы Челябинска тогда первыми пришли на помощь пострадавшим. Они направлялись по заданию с целью осуществления принудительного привода разыскиваемого должника. По пути следования стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия.