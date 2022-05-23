Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино

В городе Коркино (Челябинская область) у стен пищевого техникума произошла жуткая авария, в которой погибла молодая женщина и трое человек, включая водителя, получили травмы.

ДТП со смертельным исходом произошло рядом с Коркинским филиалом Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли в половину пятого утра воскресенья, 22-го мая, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По официальным данным, озвученным в региональном главке, водитель иномарки «Mercedes-Benz» не справился с управлением, совершил съезд с дороги и врезался в металлическое ограждение (на кадрах, опубликованных в местном паблике, видно, как крепко досталось забору).

«В результате пассажирка автомобиля, женщина 1985-го года рождения, скончалась. Сам водитель и два его пассажира, мужчина и женщина, доставлены в больницу», - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Также в главке рассказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

А вот какая информация (неофициальная) о данном ДТП опубликована в сообществе «Новости Объявления Челябинск Коркино Копейск/ВКонтакте». Назван пост «Пьяные покатушки закончились ужасной аварией», говорится в нем следующее: «Молодые люди в нетрезвом состоянии катались по городу Коркино. Водитель чёрного «мерса» не первый раз пьяный за рулем и без прав разъезжал. На этот раз катались и встретились с областниками, которым они показались подозрительными… Началась погоня. Водитель не справился с управлением и не вписался в поворот пищевого техникума. Он, по сравнению с другими, легко отделался - сломано пару ребер и ушибы. Парень с девушкой в реанимации - там никаких гарантий не дают, а третья девушка сразу насмерть... Катерина Бойко» (как видно из информации со страницы погибшей в ВКонтакте, у нее остался восьмилетний сын).

Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино Поделиться

На фото, опубликованных в данном паблике, видно, что серьезно пострадал не только забор, но и дерево. Подписчики сообщества активно обсуждают случившееся, спорят по поводу личности виновного (судя по всему, это местный предприниматель), обстоятельств случившегося, серьезности полученных самим автомобилистом и находившимися в его машине людьми травм и ругают владельца дорогой иномарки за то, что он сел пьяным за руль.