Водитель погибла в ДТП, ребенка спасло автокресло

В Челябинске произошла авария со смертельным исходом. Виновница ДТП погибла на месте. Еще два человека, в том числе трехлетняя девочка доставлены в больницу.

Авария произошла вечером 17 декабря улице Кожзаводской. 31-летняя автоледи на Тойоте вылетела на встречную полосу и протаранила Хундай Солярис, который потом врезался в Рено Логан.

«Я ехал в сторону Лакокрасочного завода, держался крайнего правого ряда. Впереди в пяти метрах ехал Хундай. По встречной полосе ехала Тойота, которая резко сменила направление и врезалась в Хундай, а он в меня. Я не понял, ее просто занесло или она с манёвром не справилась. За рулем Тойоты была женщина-инвалид и ребенок в машине был», - рассказала водитель автомобиля Рено Логан Михаил.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Тойота скончалась на месте происшествия

«Водитель автомобиля Хундай получил травмы и был госпитализирован. Так же в больницу был доставлен несовершеннолетний пассажир автомобиля Тойота Витц. Это трехлетняя девочка. Их увезли на реанимобилях. В момент ДТП ребенок находился в автомобиле Тойота Витц на заднем сиденье посередине в автокресле и была пристегнута ремнем безопасности», - сообщил начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

Видео: ГИБДД Челябинска