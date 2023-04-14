Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России

Восемь мигрантов из Таджикистана, доставленных в полицию после убийства 17-летнего подростка у торгово-развлекательного комплекса Челябинска, будут выдворены из Российской Федерации.

«В результате принятых полицейскими комплекса мер восемь мигрантов, задержанных девятого апреля в Калининском районе Челябинска возле одного из крупных торгово-развлекательных комплексов, будут выдворены из Российской Федерации. Сотрудниками оперативных подразделений в ходе проведенных в первые сутки после трагического события мероприятий были установлены и доставлены в районные отделы полиции несколько десятков человек, с которыми проводилась дальнейшая работа», - сообщили в региональном полицейском главке.

Проверочными мероприятиями установлено, что восемь граждан Таджикистана легально находились на территории Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности, нарушили законодательство. Все они были привлечены к административной ответственности по статьям «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета».

По материалам полиции Курчатовским районным судом г. Челябинска в отношении указанных граждан приняты решения о назначении штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

В настоящее время все они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, где будут ожидать высылки из страны.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта вблизи ТРК «Космос» убили 17-летнего подростка. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где один из участников массовой драки достал нож и дважды ударил одиннадцатиклассника. Подросток скончался почти сразу. Сначала был задержан 20-летний челябинец (именно он обвиняется в нанесении подростку смертельных ножевых ранений), затемпод стражу были заключены еще четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними. Потом стражи порядка задержали еще два человека. А сегодня в аэропорту Челябинска задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству подростка.