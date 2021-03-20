Пострадавшую от схода снега женщину из Миньяра переводят в Челябинск

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования жительницы Миньяра глыбой снега с крыши

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Возбуждено уголовное дело по факту травмирования жительницы Миньяра глыбой снега с крыши

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту травмирования жительницы Миньяра (Ашинский район) после падения на нее глыбы снега с крыши.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

По данным следствия, 45 женщина получила травмы головы после падения на нее пласта снега с крыши многоэтажного дома №6 по улице Центральной в Миньяре (несчастный случай произошел 19 марта) Женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в городскую больницу. Сегодня пострадавшую переводят в Челябинск.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются виновные должностные лица управляющей компании, не обеспечившие своевременную очистку кровли жилого дома.

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования женщины после схода лавины с крыши.