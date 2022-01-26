Возбуждены уголовные дела по итогам проверок КСП в Магнитогорске и Ашинском районе

В январе 2022 года по итогам проверок Контрольно-счетной палатой Челябинской области администраций двух муниципалитетов возбуждены уголовные дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщили в КСП, в ходе ревизии, проведенной в июле 2021 года в мэрии Магнитогорска, были выявлены факты реализации земельных участков в пользу третьих лиц, без проведения торгов. В результате противоправных действий был нанесен ущерб городскому бюджету в размере более 10 миллионов рублей.

По данному факту следственным отделом Правобережного района города Магнитогорска СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В ходе проверки администрации Ашинского муниципального района были выявлены факты ненадлежащего строительства объекта «Газоснабжение жилых домов поселка Ук». Газопровод не соответствовал требованиям промышленной безопасности, но, несмотря на это, представители мэрии приняли объект. Незаконными действиями должностных лиц бюджету Укского сельского поселения был причинен материальный ущерб в размере более 55 миллионов рублей.

Следственный отдел Аши, рассмотрев постановление прокурора и материалы проверки КСП, возбудил уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении должностных лиц администрации района.

Сопровождение этих двух уголовных дел осуществляет УФСБ России по Челябинской области.