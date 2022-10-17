Возмездие настало спустя 20 лет

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего мужчины, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух лиц, а также повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В суде установлено, что подсудимый в августе 2001 года на территории АЗС в станице Нестеровская Сунженского района Республики Ингушетия в ходе конфликта с работником нанес ему несколько ножевых ранений. Когда тот попытался убежать, он догнал его и «добил». От полученных повреждений работник АЗС скончался на месте происшествия.

Еще одно преступление было совершено в марте 2002 года на дискотеке в Доме культуры, расположенном в поселке Петровский Октябрьского района.

«Спровоцировав конфликт с посетителем дискотеки, нанес ему на улице несколько ножевых ранений, а также нанес удары ножом в живот другим двум мужчинам, пытавшимся предотвратить конфликт. Все потерпевшие были госпитализированы в больницу, где один из мужчин, с которым произошел первоначальный конфликт, скончался от полученного ранения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Подсудимый был объявлен в розыск правоохранительными органами Республики Ингушетии, а также прокуратурой Октябрьского района. До момента задержания в сентябре 2021 года он жил на территории РФ по поддельным документам, оформленным на другое имя.

Судом виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.