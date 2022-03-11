11.03.2022
Пожарные Златоуста спасли грибное производство
11.03.2022
В Челябинске легковушка влетела в салон сотовой связи
11.03.2022
Выходцы из ближнего зарубежья приехали в Челябинск сбывать героин
11.03.2022
Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка
11.03.2022
Челябинская таможня предупреждает о запрете на вывоз валюты
11.03.2022
На кону – жизнь: бездомной собачье семье из Челябинска срочно нужна помощь человека
Выходцы из ближнего зарубежья приехали в Челябинск сбывать героин
28.09.2021
В Троицком районе ликвидирован мини-завод по производству мефедрона
10.09.2021
Южноуральские полицейские уничтожили три тонны наркотиков
18.08.2021
На Южном Урале осудили пойманную с наркотиками мать троих детей
16.08.2021
В Челябинске стартовала операция «Мак-2021»
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022