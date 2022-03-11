Выходцы из ближнего зарубежья приехали в Челябинск сбывать героин

Полицейские Челябинска задержали двух граждан ближнего зарубежья, которые устанавливали в городе «героиновые закладки». Они водворены в изолятор временного содержания. Избирается мера пресечения.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску в Ленинском районе были задержаны ранее не судимые граждане ближнего зарубежья, 2000 и 2001 годов рождения, которые пытались сбыть около трех граммов наркотического вещества путем оставления «закладки».

«Мужчины были доставлены в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств. В ходе дальнейшей работы оперативниками изъяты 23 свертка с веществом общей массой свыше 45 граммов, разложенные подозреваемыми на территории Металлургического и Ленинского районов. Согласно проведенному исследованию части изъятого, в свертках находилось наркотическое вещество героин», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемые в покушении на сбыт в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.

Полицейские напоминают челябинцам, что они могут сообщить информацию о фактах распространения и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств в дежурную часть по телефонам: (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, 02.