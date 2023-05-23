Вымогатели денег у военнослужащих, задержанные ФСБ, отправились в колонию

Копейским городским судом (Челябинская область) двое отбывающих наказание в исправительной колонии признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Вымогательство».

Виновные, находясь в исправительном учреждении, вступили в сговор для организации незаконной деятельности – вымогательства денежных средств

у военнослужащих, проходящих военную службу в регионе. Оба задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии

с коллегами их ГУФСИН России по Челябинской области в апреле 2021 года.

Суд приговорил одного к десяти годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима и штрафом 250 тысяч рублей, другого – к восьми годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии особого режима и штрафом 150 тысяч рублей.