Вымогатели шантажировали жительниц Магнитогорска, выложивших свои приватные фото в соцсети

Две молодые жительницы Магнитогорска (Челябинская область), хранившие в соцсетях свои приватные фото, стали жертвами вымогателей. Возбуждены уголовные дела.

В первом случае от действий злоумышленников пострадала 23-летняя девушка. Она рассказала полицейским, что получила уведомление о несанкционированном доступе к ее странице в социальной сети. Девушка тут же поменяла пароль и, войдя в свой аккаунт, увидела сообщение от неизвестного пользователя.

«В письме были прикреплены снимки ее паспорта, а также откровенные фотографии и видео с изображением потерпевшей. Все эти материалы хранились в альбомах, к которым злоумышленники получили доступ. Вымогатели потребовали заплатить им три тысяч рублей, в противном случае угрожали разослать пикантные материалы ее родственникам и друзьям. Потерпевшая проигнорировала их требование, и уже через некоторое время ей сообщили, что все фотографии оказались в интернет-пространстве», – сообщили в региональном полицейском главном главке.

От аналогичных действий злоумышленников пострадала и 19-летняя жительница Магнитогорска. Под угрозой распространения ее приватных фотографий неизвестные требовали перечислить им тридцать тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Вымогательство». В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.

Полицейские призывают южноуральцев воздержаться от размещения приватного контента со своим участием в сети Интернет, даже при ограничении к нему доступа. Не пересылайте свои откровенные фотографии и видеозаписи через мессенджеры, тем более малознакомым людям. Помните, что в таком случае вы становитесь уязвимы. Злоумышленники, используя знания и технические возможности, могут завладеть частичкой вашей личной жизни, что станет поводом для вымогательства или шантажа. Не совершайте необдуманных действий, от которых пострадает ваш моральный облик. Если же вы стали жертвой вымогателей, шантажистов или мошенников, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел с заявлением.