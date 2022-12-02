Вынесен приговор челябинцу, стрелявшему в силовика

Вынесен приговор жителю Челябинска, который открыл стрельбу по полицейскому из спецподразделения в момент задержания наркосбытчиков. Так он рассчитывал избежать наказания.

В суде установлено, что в лесном массиве около Чебаркуля при проведении сотрудниками спецподразделения «ГРОМ» ГУ МВД РФ по Челябинской области мероприятий по задержанию наркосбытчиков, челябинец начал стрелять в полицейского из газового пистолета и наносить ему удары ногами и руками, пытаясь скрыться.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы. С учетом приговора за сбыт наркотических средств окончательно назначено наказание в виде семи лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.