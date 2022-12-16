Вынесен приговор экс-начальнице управления образования Троицкого района

Троицкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по делам образования администрации Троицкого района, которая признана виновной в мошенничестве. На ее счету 19 преступлений.

В суде установлено, что подсудимая в период 2019-2022 годов совместно с главным бухгалтером (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), обнаружив экономию денежных средств на расчетных счетах девяти образовательных организаций Троицкого района, издавала приказы о поощрении директоров школ и детских садов, необоснованно завышая им размер премий.

«В свою очередь главный бухгалтер, используя доверительные отношения с руководителями организаций, требовала перечислять размер необоснованно завышенных премий на свой личный банковский счет якобы для нужд управления и затем перечисляла половину суммы на банковский счет подсудимой», - сообщили в прокуратуре региона.

Образовательным организациям причинен ущерб в размере 401 тысяча рублей.

Судом бывшей чиновнице назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей.