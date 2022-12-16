16.12.2022
Вынесен приговор экс-начальнице управления образования Троицкого района
16.12.2022
У «Уралочки» из Златоуста будет новый стиль
16.12.2022
Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии
16.12.2022
«Торжество классики» ждет Челябинск: солисты Большого выступят в Челябинской филармонии
16.12.2022
«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре
16.12.2022
Боец СВО нашел девочку Машу из Челябинской области, написавшую ему письмо
Вынесен приговор экс-начальнице управления образования Троицкого района
Образовательным организациям причинен ущерб в размере 401 тысяча рублей
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
08.12.2022
Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома
29.11.2022
В бассейне Челябинска, где едва не утонул ребенок, найдены нарушения
28.11.2022
Челябинка, чьи дети оказались раздетыми на улице, может быть ограничена в родительских правах
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022