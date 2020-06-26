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Вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело

Происшествия
Сегодня, 12:02
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в микрорайоне «Парковый». Ущерб может превысить один миллион рублей

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в феврале 2020 года на земельном участке, ограниченными улицами Бейвеля, Шмакова и домами по нечетной стороне Клайна неустановленными лицами произведена незаконная рубка зеленых насаждений. Были вырублены 32 березы. Ущерб составил 630 тысяч рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, совершивших незаконную рубку. В полиции Челябинска возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 260 Уголовное дело по части третьей статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконная рубка лесных насаждений».

Кроме того, в рамках расследования данного уголовного дела проводится проверка по факту вырубки в мае-июне этого года 37 берез на том же участке по улице Шмакова, 36. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

В том случае, если будет установлено, что вырубка произведена одними и теми же лицами, общий ущерб составит свыше одного миллиона рублей.

Напомним, управлением экологии и природопользования администрации города Челябинска совместно с учреждением по охране зеленых насаждений МКУ «Административно-техническая инспекция» была проведена проверка вырубки деревьев в микрорайоне «Парковый». Разрешений на снос берез не выдавалось.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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