Вырубка дуарской лиственницы в Челябинске обернулась уголовным делом

В Челябинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту сноса даурских лиственниц. Эти деревья в рамках Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» в 2020 году внесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Установлено, что МБУ «Геоцентр» первого июня в рамках мероприятий по содержанию улично-дорожной сети провел работы по сносу трех деревьев на проспекте Ленина.

«В ходе последующего осмотра определено, что одно из снесенных деревьев породы «лиственница даурская» аварийным не признавалось, разрешение на его снос администрацией Челябинска не выдавалось», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Материалы проверки направлены в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье - «Незаконная рубка деревьев».

Напомним, два из нескольких последних исторических деревьев, высаженных в Челябинске в начале прошлого столетия по просьбе умирающего офицера, доставленного в госпиталь с фронта Русско-Японской войны, вырубили первого июня. Как оказалось, ни исполнявший на тот момент обязанности главы города Александр Астахов, ни заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, ни другие высокопоставленные чиновники мэрии не были извещены о вырубке заранее и узнали о сносе трех деревьев (двух даурских лиственниц и одной сибирской ели) уже по факту.

Затем администрация Челябинска провела служебную проверку. По ее результатам расторгнуты трудовые договоры с Андроповым Константином Петровичем, руководителем МБУ «Геоцентр», и Жучковым Владимиром Геннадьевичем, руководителем МКУ «АТИ». Именно данная организация выдала разрешение на безотлагательный снос исторических деревьев.