ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Взяточницу из управления Ростехнадзора суд оставил на свободе

Происшествия
Сегодня, 15:13
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Троицке (Челябинская область) вынесен приговор о получении взятки бывшему главному государственному инспектору Челябинского отдела Ростехнадзора Наталье Ступак.

В суде было установлено, что в 2019 году Наталья Ступак получила взятку от руководителя ООО «Ремстройтепло», желающего осуществлять свою предпринимательскую деятельность на объектах теплоснабжения, подконтрольных челябинскому отделу Ростехнадзора, путем заключения большего количества договоров на выполнение работ по инструментально-визуальному наружному и внутреннему обследованию металлических дымовых труб. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Наталья Ступак потребовала от МУП «МП ЖКХ» Чесменского района заключить договор с ООО «Ремстройтепло» на сумму порядка 180 тысяч рублей. В случае невыполнения ее требований сложно было бы рассчитывать на лояльное отношение при получении паспорта готовности к отопительному сезону.

После проведения расчета директор ООО «Ремстройтепло» перевел денежные средства в размере 18 тысяч рублей на банковскую карту дочери обвиняемой.

Судом к виновной применена мера уголовно–правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в августе 2020 сотрудницу Ростехнадзора Наталью Ступак задержали. Она вину признала полностью и сотрудничала со следствием.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 14:13
Челябинец поверил аферисту и оформил на себя кредит на четверть миллиона рублей
Вчера, 13:45
В Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами
Вчера, 13:43
За невыплату зарплаты дисквалифицирован директор каслинского хлебозавода
Вчера, 13:07
В Челябинске девочка придумала нападение с ножом, боясь гнева родителей из-за сломанного самоката
Вчера, 12:48
В Златоусте ограбили епархию
Вчера, 10:50
Девочки из Красноармейского района, пострадавшие от сексуального насилия в приемной семье, находятся в больнице
09.11.20 17:01
В Катав-Ивановске будут судить южноуральцев за попытку кражи нефтепродуктов и другие разбойные нападения
09.11.20 15:57
Челябинска обменяла свою пенсию на билеты «Банка приколов»
09.11.20 15:28
В Челябинске будут судить южноуральцев, у которых полицейские изъяли наркотики на восемь миллионов рублей
09.11.20 13:38
В Челябинске ветеринар подозревается в получении взяток
Общество
Сегодня, 12:58
Урбанист сравнил центр Челябинска с умершей провинцией, жители солидарны
Среда обитания
Сегодня, 11:23
Текслер: В Челябинске сделан большой шаг в сторону экологии
Новости
Сегодня, 15:11
Федерация
В России стали раздавать продовольственные карточки
Сегодня, 14:42
Федерация
Умерших от covid-19 будут хоронить в стеклянных гробах
Сегодня, 13:14
Происшествия
В Челябинске у матери-алкоголички забрали ребенка, который по ее вине мог стать инвалидом
Сегодня, 12:04
Экономика
Об особенностях зарплатных проектов на основе банковских карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 11:10
Происшествия
В Чебаркульском районе огнеборцы спасли щенков на пожаре
Материалы рубрики
Сегодня, 13:14
Происшествия
В Челябинске у матери-алкоголички забрали ребенка, который по ее вине мог стать инвалидом
Сегодня, 11:10
Происшествия
В Чебаркульском районе огнеборцы спасли щенков на пожаре
Сегодня, 10:26
Происшествия
Прокуратура обжалует приговор экс-депутату ЗСО, которого суд освободил от уголовной ответственности
Вчера, 15:07
Происшествия
Администрация Аргаяшского района не расплатилась с подрядчиком за ремонт дороги
Вчера, 14:13
Происшествия
Челябинец поверил аферисту и оформил на себя кредит на четверть миллиона рублей
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика