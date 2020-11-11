Взяточницу из управления Ростехнадзора суд оставил на свободе

В Троицке (Челябинская область) вынесен приговор о получении взятки бывшему главному государственному инспектору Челябинского отдела Ростехнадзора Наталье Ступак.

В суде было установлено, что в 2019 году Наталья Ступак получила взятку от руководителя ООО «Ремстройтепло», желающего осуществлять свою предпринимательскую деятельность на объектах теплоснабжения, подконтрольных челябинскому отделу Ростехнадзора, путем заключения большего количества договоров на выполнение работ по инструментально-визуальному наружному и внутреннему обследованию металлических дымовых труб. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Наталья Ступак потребовала от МУП «МП ЖКХ» Чесменского района заключить договор с ООО «Ремстройтепло» на сумму порядка 180 тысяч рублей. В случае невыполнения ее требований сложно было бы рассчитывать на лояльное отношение при получении паспорта готовности к отопительному сезону.

После проведения расчета директор ООО «Ремстройтепло» перевел денежные средства в размере 18 тысяч рублей на банковскую карту дочери обвиняемой.

Судом к виновной применена мера уголовно–правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в августе 2020 сотрудницу Ростехнадзора Наталью Ступак задержали. Она вину признала полностью и сотрудничала со следствием.