Взяточника-полицейского из Челябинска отправили под домашний арест

Заместителю начальника отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску Марату Танжарыкову, обвиняемому в получении взятки от торговца контрафактом, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили в СКР по Челябинской области, обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», задержан заместитель начальник отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску Марат Танжарыков. Его подозревают в получении вятки. По предварительной информации, речь идет о сумме в 500 тысяч рублей.

Противоправная деятельность Танжарыкова была пресечена оперативниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД области.

Вчера также сотрудники управления собственной безопасности регионального полицейского главка подозрению в получении взяток от торговца контрафактом задержали оперативника УМВД России по городу Челябинску Сергея Вострокнутова. Он дал показания уголовному делу о взятках, которое возбуждено в отношении заместителя начальника отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску Марата Танжарыкова.

По предварительной информации, он получил не менее 300 тысяч рублей от бизнесмена, который развернул в Челябинске торговлю контрафактом.

Как сообщили в региональном полицейском главке, Сергей Вострокнутов уже уволен из органов внутренних дел.