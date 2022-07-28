28.07.2022
В реке Уй рыбак обнаружил тело женщины
28.07.2022
В Челябинске частично ограничат движение в Ленинском районе
27.07.2022
Возведение новой школы рядом с рекой Миасс начнется не раньше 2023 года
27.07.2022
«День Уральского поля-2022» покажет «перезагрузку» рынка сельхозтехники
27.07.2022
В открытом городском любительском турнире по боксу «Противостояние-7» успешно выступил инженер АО «ГРЦ Макеева» Артём Колодежный.
27.07.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам
Взяточника-полицейского из Челябинска отправили под домашний арест
28.07.2022
Задержан еще один полицейский Челябинска, «крышевавший» торговца контрафактом
27.07.2022
Еще один высокопоставленный полицейский Челябинска попался на взятке
27.07.2022
Южноуральские полицейские принудительно выдворяют нелегалов
22.07.2022
Полиция остановила: мошенница «сняла порчу» почти за 150 тысяч
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022