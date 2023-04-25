25.04.2023
Юлия Сударенко о центре реабилитации наркозависимых: «Люди напуганы»
25.04.2023
Стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
25.04.2023
Изношенные сети водоснабжения Красногорского получат вторую жизнь
25.04.2023
В Еткульском районе приостановлена деятельность центра по реабилитации алко- и наркозависимых
25.04.2023
В Челябинске объекты культурного наследия «принимают душ»
25.04.2023
ЮУЖД обеспокоены увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
Юлия Сударенко о центре реабилитации наркозависимых: «Люди напуганы»
11.04.2023
Четверо южноуральцев, попавших в плен, вернулись в Россию (видео)
31.03.2023
В Челябинской области вернули домой более 160 ошибочно мобилизованных
15.11.2022
У мобилизованного не будут учитывать пасынков и падчериц при определении статуса многодетного
26.09.2022
Омбудсмен просит южноуральцев сообщать ей обо всех нарушениях в ходе частичной мобилизации
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023