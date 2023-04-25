Юлия Сударенко о центре реабилитации наркозависимых: «Люди напуганы»

Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко побывала в АНО «Центр социальной адаптации «Лайф» в Еткульском районе (Челябинская область), деятельность которого из-за многочисленных нарушений по решению суда приостановлена на 45 суток.

О том, что увидела в Центре по реабилитации алко- и наркозависимых людей, омбудсмен написала на своей странице в социальной сети. К ней обратилась супруга мужчины, который некоторое время находился в частном Центре. Куда его отправила сестра, увидев объявление в Интернете. С тех пор связь с ним была утрачена, а супруге удалось его найти только с помощью правоохранительных органов.

«Центр находится в одном из поселков Еткульского района (село Потапово), и с первого взгляда не скажешь, что здесь находится какая-либо организация – это частный дом. Само помещение сложно назвать «центром реабилитации», здесь несколько комнат с двухъярусными кроватями и единственный санитарный узел. Люди спят и на полу - на грязных матрасах. Кругом грязь и антисанитария. Я пообщалась со многими из «постояльцев». Люди напуганы, отвечают односложно», - написала Юлия Сударенко.

По словам омбудсмена, на какой период рассчитана программа реабилитации и в чем конкретно она заключается, ни сотрудник (называющий себя консультантом), ни подопечные пояснить не смогли, но в доме были люди, которые находятся там больше девяти месяцев.

«Со слов граждан - самостоятельно покинуть «центр» нельзя», - добавила Юлия Сударенко.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Еткульский районный суд (Челябинская область) из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм приостановил деятельность АНО «Центр социальной адаптации «Лайф» на 45 суток.

«Кроме того, прокуратура вышла с иском в суд о запрете деятельности данного «центра». Позиция правозащитников и уполномоченных органов в сфере социальных отношений едина - мы давно говорим о необходимости лицензирования деятельности частных организаций, оказывающих социальные услуги в стационарной форме», - обозначила свою позицию уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.