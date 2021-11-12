Южноуральца осудили за убийство беременной косули на территории Ильменского заповедника

Житель Кизильского района (Челябинская область) осужден за незаконную охоту на территории Ильменского заповедника. Он убил беременную самку сибирской косули.

Установлено, что подсудимый нашел в гараже отца порох, патроны и гладкоствольное охотничье ружье 12-го калибра. С помощью углошлифовальной машины он укоротил у охотничьего ружья стволы, то есть незаконно переделал оружие самодельным способом.

«Мужчина на снегоходе прибыл в Степное участковое лесничество Ильменского государственного заповедника, являющееся особо охраняемой природной территорией федерального значения, где, не имея специального разрешения, из обреза произвел отстрел беременной самки косули сибирской», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Ущерб оценен в 280 тысяч рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.