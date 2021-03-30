Южноуральцы снова спонсируют аферистов

Жители Челябинской области снова и снова попадаются на удочки мошенников. На этот раз они перечислили аферистам два миллиона рублей.

В Миассе местному жителю на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя потерпевшего в сумме 100 тысяч рублей. Также он предупредил, что сотрудники безопасности банка проводят проверку для выявления мошенников, и чтобы заявитель не сомневался, ему поступит звонок из управления экономической безопасности.

«После того, как мужчине позвонили якобы из правоохранительных органов и попросили сотрудничать с представителями банка, он оформил в нескольких банках кредиты общей суммой более 700 тысяч рублей, и перевел их на счета, которые ему продиктовали. В аналогичной ситуации оказался житель Трехгорного, который перечислил на счета злоумышленников 170 тысяч рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Житель Челябинска перевел мошенникам почти полтора миллиона рублей. Причем все денежные средства мужчина вносил частями по 10 – 15 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские напоминают, что при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета, следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.

Помните, что сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на сторонние счета.