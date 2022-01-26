Южноуралец погиб после столкновения с деревом

На автодороге «Миасс-Златоуст» автомобилист погиб после столкновения с деревом. Одна пассажирка госпитализирована.

Авария со смертельным исходом произошла 25 января в седьмом часу вечера.

«Водитель легкового автомобиля FAW допустил съезд с дороги и столкновение с деревом на обочине. В результате удара водитель получил травмы не совместимые с жизнью. Одна пассажирка госпитализирована с места ДТП с тяжелыми травмами, вторая от госпитализации отказалась», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Спасатели Миасского отряда областной ПСС стабилизировали опрокинутый автомобиль при помощи альпснаряжения. Затем используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, вскрыли сильно деформированную водительскую дверь, произвели деблокировку погибшего из салона и передали его сотрудникам полиции.