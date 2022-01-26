26.01.2022
«Уралкуз» отгрузил максимальный объем раскатных колец
26.01.2022
Больница Златоуста осталась без офтальмологического отделения
26.01.2022
«Солнечная долина» проведет соревнования по горнолыжному спорту для «особенных» спортсменов
26.01.2022
Застройщики из Челябинска запустили проект в Екатеринбурге при поддержке Сбербанка
26.01.2022
Южноуралец погиб после столкновения с деревом
26.01.2022
Почему преподобного Никифора Прокаженного молят об исцелении от ковида узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Южноуралец погиб после столкновения с деревом
25.01.2022
Полицейского из Челябинска, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО
23.01.2022
Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП, отправлен в изолятор
23.01.2022
Инспектор ДПС из Челябинска стал виновником ДТП с погибшим
17.01.2022
В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022
Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин
25.01.2022
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022
Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха
24.01.2022
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022