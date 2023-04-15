15.04.2023
Челябинцы могут выбрать территорию для благоустройства
15.04.2023
Участники потасовки в Магнитогорске: Никакого межнационального конфликта не было
14.04.2023
Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске
14.04.2023
По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело
14.04.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту
14.04.2023
Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
Южноуралец уехал на рыбалку и не вернулся
04.04.2023
В Челябинске рыбак утонул в полынье озера Смолино
17.06.2022
Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью
06.10.2021
Олег Дубровин от лица рыбаков Челябинской области попросил «Фортум» изменить планы относительно озера Шелюгино
09.07.2021
Ловись рыбка большая и маленькая: в рыбнадзоре рассказали о статистике нарушений и нехватке кадров
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023