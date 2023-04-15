Южноуралец уехал на рыбалку и не вернулся

В Октябрьском районе (Челябинская область) 13 апреля утром рыболов уехал на рыбалку и не вернулся. В пятницу, 14 апреля, спасатели Троицкого отряда областной ПСС совместно с сотрудниками полиции вели поиск пропавшего рыбака на озере Лобзовитое .



В ходе обследования акватории, в 200-х метрах от берега, были обнаружены личные вещи, рыболовные снасти, а затем и следы свежей полыньи.



Погибшего подняли на поверхность, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.



Погибшему мужчине было 72 года.