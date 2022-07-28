Южноуральская компания заплатит четыре миллиона за смерть работника

Суд обязал ООО «Уралнефтемаш» выплатить компенсацию морального вреда родственникам мужчины, погибшего на производстве. Жена и дочь получат по два миллиона рублей.

Установлено, что 28 декабря 2021 года произошел несчастный случай со смертельным исходом с 38-летним работником ООО «Уралнефтемаш».

«В ходе расследования несчастного случая комиссией факт грубой неосторожности со стороны пострадавшего не установлен. В результате потери близкого человека родным погибшего – матери и десятилетней дочери причинены глубокие моральные страдания, которые остались без единственного мужчины и кормильца в семье», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокуратурой района в интересах членов семьи погибшего в Ленинский районный суд Челябинска направлено исковое заявление о взыскании в пользу матери и дочери погибшего компенсации морального вреда.

Судом в пользу каждой из истиц взыскан моральный вред в размере по два миллиона рублей.