Южноуральские пограничники задержали «карантинщика» при попытке выехать в Казахстан

В Троицком районе (Челябинская область) сотрудники пограничного управления ФСБ региона задержали мужчину, который пытался выехать в Казахстан. При этом у него имелось предписание Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции сроком на 14 дней. На карантине он должен был находится до шестого мая.

Установили мужчину, который предпринял попытку пересечь государственную границу Российской Федерации в нарушение обязательства о самоизоляции, сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Троицкий». Стражи порядка действовали в рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на проверку соблюдения режима повышенной готовности и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«В соответствии с постановлением управления Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции сроком на 14 дней мужчина должен был находиться дома до 6 мая 2020 года. Однако, несмотря на предписание, он пытался выехать на территорию республики Казахстан через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бугристое», где был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской области и передан полицейским», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части второй статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарного-эпидемиологического благополучия населения».

Мужчина будет оштрафован на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

Напомним, полицейские в ежедневном режиме продолжают проведение мероприятий, направленных на проверку соблюдения жителями режима повышенной готовности. Так, в Челябинске работают 16 передвижных пунктов полиции. Стражи порядка оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым управлением Роспотребнадзора вынесены предписания об изоляции сроком на 14 дней.

Стражи порядка также напоминают челябинцам, что существует административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Законодательством Российской Федерации предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа.