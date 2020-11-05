Южноуральские полицейские изъяли из незаконного оборота почти 30 килограммов наркотиков

В Челябинской области завершился второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также оказанию квалифицированной помощи наркозависимым.

За период второго этапа акции стражи порядка изъяли почти 30 килограммов наркотиков. В органы полиции Челябинской области поступило 720 обращений, в том числе о фактах незаконного оборота наркотиков, распространении пронаркотического контента в сети Интернета, а также с целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркоманов.

«В ходе акции сотрудниками полиции проверено более 2170 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, составлено 230 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Было выявлено 117 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято более 26 килограммов наркотических средств и психотропных веществ», - сообщили в региональном полицейском главке.

Только в полицию Челябинска поступило около 100 обращений о фактах незаконного оборота наркотиков и около 50 - с целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

«Челябинскими полицейскими также было выявлено 39 преступлений и 46 административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков, изъято около 500 граммов наркотиков», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в рамках первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью», который проходил с 16 по 27 марта, полицейскими Челябинска было выявлено 58 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Стражам порядка поступило 230 сообщений по фактам незаконной торговли наркотическими средствами. По вопросам оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц – свыше 50-ти обращений.

Полицейские напоминают, что сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, можно по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 или 02.