Южноуральские силовики задержали ОПГ наркосбытчиков

Оперативниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Челябинской области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обороте наркотических средств более чем в двадцати регионах страны.

Предварительно установлено, что преступную группировку возглавлял житель Таджикистана. Он координировал ее деятельность, а также занимался контрабандными поставками героина на территорию России и распределением наркотиков между дилерами.

«У каждой из трех групп сообщества был свой руководитель, а всех участников объединяло родство или близкие отношения. При этом на роль сбытчиков по объявлениям в одном из мессенджеров привлекались молодые люди или постоянные клиенты-наркопотребители», - рассказали в региональном полицейском главке.

Все сообщники (кладовщики, закладчики, курьеры) в обязательном порядке проходили многоступенчатый инструктаж по мерам конспирации и особенностям работы. Кроме того, для перевозки и сбыта наркотиков специально приобретались автомобили и средства связи, арендовались квартиры.

Все общение происходило исключительно в интернет-мессенджерах с использованием условных фраз, понятных только участникам наркосообщества. Курьеры перед каждым выездом осматривали автомашины, на которых планировалась перевозка запрещенных веществ, на наличие средств слежения. А закладчики и кладовщики должны были сообщать кураторам о подозрительных лицах, замеченных при организации тайников-закладок.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 17 подозреваемых в семи регионах страны. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также установлены личности четырех организаторов, находящихся за пределами Российской Федерации.