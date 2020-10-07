Южноуральские спасатели вытащили двух детей из искореженных авто

За несколько часов дежурными сменами поисково-спасательных отрядов Златоуста и Троицка (Челябинская область) были спасены два ребенка. Они оказались зажатыми в машинах, которые попали в аварию.

Два ДТП случились шестого октября.

Лобовое столкновение Лады Гранта и Киа Спектра произошло на улице Шоссейной в селе Бобровка (Троицкий район). В искореженном металле кузова оказался зажат 8-летний ребенок. Только при помощи гидравлического инструмента спасателям троицкого поисково-спасательного отряда удалось аккуратно вызволить малыша и передать его врачам.

«Последствия другого ДТП не менее трагичны – на 1754 километре автодороги М-5 по касательной столкнулись легковушка и грузовик. Ладу Калина выкинуло с трассы на обочину, взрослые пассажиры от сильнейшего удара были выброшены из автомобиля прямо в лес, но в кузове остался самый маленький пассажир. К счастью, 4-летний ребёнок был пристёгнут ремнями безопасности и остался жив», - сообщили в пресс-службе поисков-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели Златоусте смогли извлечь малыша из разбитой машины безприменения пугающего гидроинструмента, оказали первую помощь и передали медикам.