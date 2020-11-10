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За невыплату зарплаты дисквалифицирован директор каслинского хлебозавода

Происшествия
Сегодня, 13:43
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Прокуратурой проведена проверка соблюдения МУП «Каслинский хлебозавод» трудового законодательства в части своевременности оплаты труда. Долги составили порядка трети миллиона рублей. Руководитель предприятия дисквалифицирован.

Прокурорской проверкой установлено, что руководитель МУП «Каслинский хлебозавод» допустил задолженность по заработной плате перед работниками муниципального предприятия в размере свыше 325 тысяч рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, ранее руководитель уже привлекался к административной ответственности за невыплату в установленный срок заработной платы.

В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью седьмой статьи 5.27 КоАП РФ – «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Руководитель МУП «Каслинский хлебозавод» дисквалифицирован сроком на один год.

Заработная плата сейчас выплачена всем работникам в полном объеме.

 

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