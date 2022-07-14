14.07.2022
Прокуратура обязала минздрав обеспечить лекарствами больного ребенка в Челябинске
14.07.2022
Забил жертву лопатой и закопал: в Челябинске раскрыто убийство десятилетней давности
14.07.2022
В трех врачебных амбулаториях Чебаркульского района пройдут масштабные ремонты
14.07.2022
Наталья Котова открывает тренировочную квартиру для молодежи с ментальными нарушениями
14.07.2022
Сергей Миронов: Поддержка ветеранов - принципиальная задача!
14.07.2022
Юную жительницу Еманжелинска будут судить за осквернение памятника жертвам политических репрессий
Забил жертву лопатой и закопал: в Челябинске раскрыто убийство десятилетней давности
31.05.2022
Жительница Бакала, убившая пятилетнюю дочь, заключена под стражу
31.05.2022
Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться
22.02.2022
Мужчина, убивший жену и тяжело ранивший мастера на станции Карталы, пытался покончить с собой
22.02.2022
Мужчина, расстрелявший работников РЖД в Карталах, задержан
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022