Забил жертву лопатой и закопал: в Челябинске раскрыто убийство десятилетней давности

На территории частного домовладения, расположенного в челябинском поселке Смолино, обнаружены скелетированные останки мужчины. Давность захоронения, по предварительной оценке, составляет десять лет. Личность убийцы установлена.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, в результате слаженной и скоординированной работы было установлено, что костные останки принадлежат 25-летнему жителю южноуральской столицы, пропавшему без вести в 2012 году, по факту исчезновения которого следственными органами СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В рамках проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о причастности к совершению указанного преступления 59-летнего местного жителя, отбывающего наказание в исправительном учреждении за ранее совершенное убийство.

Следствием установлено, что в один из дней лета 2012 года подозреваемый в частном доме в поселке Смолино нанес потерпевшему несколько ударов лопатой по голове, от которых парень скончался на месте. Затем подозреваемый скрыл тело на участке своего дома.

В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых судебных экспертиз, по окончании которых подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления.