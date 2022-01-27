Задержан челябинец, который пытался похитить деньги из банкомата

Челябинские полицейские задержали местного жителя, пытавшегося похитить из банкомата деньги. С помощью монтировки он взломал нижнюю его часть, а вот открыть металлический сейф мужчине не удалось.

Сотрудниками отдела уголовного розыска задержан не работающий, ранее судимый местный житель, подозреваемый в покушении на кражу денежных средств из банкомата, расположенного в отделении банка по улице Героев Танкограда.

Преступление попало на видео. Ночью мужчина зашел в зону круглосуточного обслуживания банка, и, используя монтировку, взломал нижнюю часть банкомата с целью хищения находящихся в нем денежных средств. Однако открыть металлический сейф ему не удалось.

«Злоумышленник скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого. Впоследствии он был задержан», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.