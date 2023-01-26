Задержан челябинец с крупной партией мефедрона

Полицейские Челябинска задержали мужчину с 126 свертками мефедрона. У него дома стражи порядка обнаружили весы и упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ППС у дома по улице Новороссийской заметили автомобиль, водитель которого при виде патрульной машины резко свернул в близлежащие гаражи. Полицейские решили догнать автомобиль.

«При личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты 126 свертков массой около 60 грамм с порошкообразным веществом. Задержанный был доставлен в полицию, изъятое вещество направлено на исследование, которое показало, что в свертках находится наркотическое средство мефедрон», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Наркотики хранил не работающий местный житель для сбыта на территории Челябинска бесконтактным способом.

В дальнейшем в ходе обыска по месту проживания задержанного оперативниками были изъяты два пакета с порошкообразным веществом общей массой около 1,8 килограммов, весы и упаковочный материал. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело.

Задержанный в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.