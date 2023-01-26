26.01.2023
Челябинск начал подготовку к празднованию Дня Победы
26.01.2023
Врачи ЧОКБ спасли пациента, печень которого поглотил паразит
26.01.2023
В ожоговом центре Челябинска скончался один из пострадавших во время взрыва газа в Миассе
26.01.2023
Консультация юриста: водитель должен иметь удостоверение при себе
26.01.2023
Задержан челябинец с крупной партией мефедрона
26.01.2023
Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об отсутствии горячей воды в доме Челябинска
Задержан челябинец с крупной партией мефедрона
24.01.2023
В Челябинске ограблен салон сотовой связи
24.01.2023
Патруль полицейских и дружинников задержал гражданина с героином
20.01.2023
В Челябинске задержаны похитители сейфов
15.12.2022
В Челябинске началась несанкционированная торговля елками
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023