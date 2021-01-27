В Челябинской области в суд направлено дело о хищении нефти на три миллиона

Задержан житель Томска, который рассылал южноуральцем б\у роутеры вместо сканеров для диагностики авто

Полицейские Чебаркуля задержали жителя Омска, который обманывал жителей Челябинской области. Они через Интернет приобретали разные товары и в итоге становились жертвой афериста.

В полицию Чебаркуля обратился местный житель, который рассказал, что вместо сканера для диагностики автомобиля, который он приобрел за 14500 рублей по объявлению через популярный интернет-ресурс, он получил посылку с бывшим в употреблении роутером.

Стражами порядка была установлена личность мошенника. Им оказался житель Томска.

«Чебаркульские полицейские, прибывшие в город проживания подозреваемого, установили причастность мужчины еще к одному аналогичному противоправному деянию, по которому возбуждено уголовное дело в Троицке Челябинской области. Подозреваемый сознался в совершении преступлений, подтвердив, что действовал с целью получения материальной выгоды путем обмана покупателей на сайтах», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают южноуральцев проявлять бдительность при совершении сделок на платформах бесплатных объявлений, не оплачивать товар до получения и проверки, не переводить общение с продавцом в мессенджеры – использовать для этого чат сайта, а также не сообщать данные банковской карты и пароли из смс-сообщений.