Задержан житель Томска, который рассылал южноуральцем б\у роутеры вместо сканеров для диагностики авто
Полицейские Чебаркуля задержали жителя Омска, который обманывал жителей Челябинской области. Они через Интернет приобретали разные товары и в итоге становились жертвой афериста.
В полицию Чебаркуля обратился местный житель, который рассказал, что вместо сканера для диагностики автомобиля, который он приобрел за 14500 рублей по объявлению через популярный интернет-ресурс, он получил посылку с бывшим в употреблении роутером.
Стражами порядка была установлена личность мошенника. Им оказался житель Томска.
«Чебаркульские полицейские, прибывшие в город проживания подозреваемого, установили причастность мужчины еще к одному аналогичному противоправному деянию, по которому возбуждено уголовное дело в Троицке Челябинской области. Подозреваемый сознался в совершении преступлений, подтвердив, что действовал с целью получения материальной выгоды путем обмана покупателей на сайтах», - сообщили в региональном полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сотрудники полиции призывают южноуральцев проявлять бдительность при совершении сделок на платформах бесплатных объявлений, не оплачивать товар до получения и проверки, не переводить общение с продавцом в мессенджеры – использовать для этого чат сайта, а также не сообщать данные банковской карты и пароли из смс-сообщений.