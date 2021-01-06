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Задержан златоустовец, решивший отметить Новый год за счет работодателя

Полицейские Златоуста (Челябинская область) задержали местного жителя, который в течении двух месяцев воровал деньги у своего работодателя. Мужчина работал продавцом в сетевом магазине и после того, как пробивал по кассе товар, аннулировал чеки. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Златоуста обратился руководитель одного из сетевых магазинов спортивных товаров о хищении денежных средств. Он сообщил, что при проведении ревизии была обнаружена недостача выручки и товара.

«Сотрудниками уголовного розыска установлено, что местный житель, работая в магазине в должности продавца, с ноября по декабрь прошедшего года пробивал товары по кассе покупателям, денежные средства от продажи присваивал себе, тем самым совершил хищение денежных средств на сумму порядка 50 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«К новогодним праздникам все готовятся заранее. Кто рассчитывает на свои силы, а кто замышляет устроить праздник за чужой счет. Однако праздник для мужчины закончился уголовным преследованием! Дознанием отдела полиции «Горный» возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения», - добавила официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.