Замглавы минздрава Челябинской области не выпустили из СИЗО

Сегодня, 27 апреля 2022 года Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Алексея Кузнецова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при закупках медицинского оборудования, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда, которым ему была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 июня 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Кузнецова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест.

Напомним, Александр Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ 18 февраля 2022 года. В этот же день в министерстве прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы.

По данным следствия, в период с первого марта 2020 года по 29 июля 2020 года Александр Кузнецов, занимая должность замминистра здравоохранения Челябинской области, используя свои служебные полномочия, вступил в сговор с лицами из руководства ЗАО «Медсервис-Регион» и аффелированными с ней несколькими компаниями и заключил контракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов по заведомо необоснованно завышенной стоимости. Общая сумма сделок - 141 миллион рублей (с ООО «Урал Мед Резерв» - на 47 миллионов, с ООО «Регион-Сервис» - на 47,5 миллиона, с ООО «Медпроект-Зауралье» - на сумму 46,5 миллиона рублей). Сумма ущерба для бюджета составила более 63 миллионов рублей.