27.04.2022
В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
27.04.2022
Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефти на 128 миллионов рублей
27.04.2022
Музей Челябинского театра оперы и балета борется за победу во всероссийском конкурсе
27.04.2022
Общественные пространства Челябинска обрабатывают от клещей
27.04.2022
10 европейских покупателей газа уже открыли спецсчета для оплаты газа в рублях
27.04.2022
Большая уборка: в ГРЦ Макеева стартовала декада чистоты
Замглавы минздрава Челябинской области не выпустили из СИЗО
26.04.2022
Челябинские таможенники совместно с ФСБ задержали контрабандиста военной продукции
26.04.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области установили лжеминеров
25.04.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли мошенничество в сфере образования
25.04.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали взяточника из ГУФСИН
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022