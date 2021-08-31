Замначальника летного училища Челябинска лишили прав

Судья Челябинского гарнизонного военного суда вынес постановление о назначении административного наказания по делу в отношении военнослужащего по контракту филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» Челябинске полковника Андрея Гаврикова. За пьяную езду его лишили прав.

Своим правом на участие в рассмотрении дела об административном правонарушении Гавриков не воспользовался, в судебное заседание не прибыл, представил в суд заявление, в котором просил рассмотреть дело без его участия, вину в совершенном правонарушении, признал полностью, в содеянном раскаялся. Об этом сообщили в Челябинском гарнизонном суде.

Напомним, замначальника Челябинского военного летного училища задержали сотрудники ГИБДД 26 июня. Стражи порядка почувствовали запах алкоголя. Полковник отказался проходить медосвидетельствование.

На основании указанного постановления судьи Гавриков признан виновным в совершении административного правонарушения, а именно не выполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года.

Постановление о назначении административного наказания может быть обжаловано в Центральный окружной военный суд, через Челябинский гарнизонный военный суд.