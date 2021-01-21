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Заведующего кафедрой УралГУФК отправили под домашний арест

Сегодня, 21 января, Советский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении заведующего кафедрой теории и методики спортивных игр Уральского государственного университета физической культуры Виктор Олефиренко. Он обвиняется в получении взятки.

По данным следствия, обвиняемый получил взятку 20 тыс. рублей от студентки за сдачу экзамена без фактической проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

«Прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый и его защитник также против избрания данной меры пресечения не возражали», -сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

С учетом того, что Олефиренко может оказать давление на свидетелей, воспрепятствовать производству по делу, суд удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 марта 2021 года.

Напомним, заведующего кафедрой теории и методики спортивных игр Уральского государственного университета физической культуры Виктора Олефиренко задержали вчера с поличным при получении взятки от студента.

Следствие не исключает, что в преступной деятельности заведующего кафедрой таких эпизодов найдется немало.