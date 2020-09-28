Житель Челябинской области осужден за призывы к насилию и пропаганду терроризма

Житель Кунашакского района Челябинской области осужден за экстремизм.

Центральный окружной военный суд признал южноуральца виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и частью второй статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ. Контрразведчики установили, что виновный, являясь пользователем социальной сети «ВКонтакте», систематически размещал на своей странице во всеобщем доступе видеоматериалы, содержащие признаки публичного призыва к насилию на почве национальной и религиозной ненависти, а также пропагандирующие и оправдывающие деятельность террористических организаций.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, наказанием жителю региона стал штраф в размере 400 тысяч рублей.