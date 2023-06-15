Житель Челябинской области осужден за призывы к терактам

Житель Челябинской области наказан за публичное распространение в телеграм-чате призывов к совершению террористических актов в отношении органов власти и к применению насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

Преступную деятельность южноуральца пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал его виновным в преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и частью второй статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, осужденный раскаялся, полностью признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 400 тысяч рублей.