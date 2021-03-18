Житель Екатеринбурга арестован за передачу взятки начальнику ГИБДД по Пластовскому району
Прокуратура Пласта (Челябинская область) поддержала ходатайство СКР по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителя Екатеринбурга, обвиняемого в даче взятки начальнику ГИБДД по Пластовскому району.
В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, подозреваемого в даче взятки начальнику ГИБДД по Пластовскому району.
За 16 тысяч рублей он просил оформить документы по ДТП, которое не было своевременно зафиксировано. Мужчина тогда сбил косулю. Он планировал обратиться в страховую компанию для получения выплат за повреждение автомобиля.
Как сообщил прокурор Пластовского района Сергей Букреев, водитель сбил косулю, но этот факт никак не отразил, а теперь ему нужно получить страховую выплату в 400 тысяч на ремонт машины.
Сотрудник полиции сообщил о преступлении руководству.
Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.